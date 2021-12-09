За минулу добу, 8 грудня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 178 796 людей. 69 267 з них отримали першу дозу, решта 109 529 – завершальну, другу дозу.
Увага Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця
Щеплення проводилось 916 мобільними бригадами з імунізації, у 3 264 пунктах щеплення та у 471 центрі вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації в країні
Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 13 974 700 людей. 13 974 698 з них отримали першу дозу препарату, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 151 762 людини.
Загалом в країні провели 26 126 460 COVID-щеплень.
Які вакцини використовували загалом
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 860 947,
- Coronavac – 4 585 079,
- AstraZeneca – 1 599 835,
- Moderna – 1 420 972,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) –20 680.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
Буде цікаво – найпоширеніші міфи про вакцинацію