В Україні зробили понад 26 мільйонів щеплень проти COVID-19: якими вакцинами найбільше

Вакцинальна кампанія проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого. Відтоді в країні провели понад 26 мільйонів щеплень.

За минулу добу, 8 грудня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 178 796 людей. 69 267 з них отримали першу дозу, решта 109 529 – завершальну, другу дозу.

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Щеплення проводилось 916 мобільними бригадами з імунізації, у 3 264 пунктах щеплення та у 471 центрі вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації в країні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 13 974 700 людей. 13 974 698 з них отримали першу дозу препарату, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 151 762 людини.

Загалом в країні провели 26 126 460 COVID-щеплень.

Які вакцини використовували загалом

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 860 947,

Coronavac – 4 585 079,

AstraZeneca – 1 599 835,

Moderna – 1 420 972,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) –20 680.

В Україні планують запустити бустерну вакцинацію проти коронавірусу в січні 2022 року. Вона стосується людей із групи ризику. Наприкінці зими прогнозують нову хвилю COVID-19.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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