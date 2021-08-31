Загалом від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 5 359 417 мешканців країни. 5 359 415 з них отримали першу дозу препарату, а – 3 722 707 другу (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

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Скільки щеплень зробили за минулу добу

За минулу добу, 30 серпня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 150 482 людини. Першу дозу препарату отримали 50 690 людей. Натомість 99 792 людини отримали завершальну, другу дозу препарату.

Впродовж доби працювали:

982 мобільні бригади,

2 899 пунктів щеплення;

330 центрів вакцинації.

Які вакцини використали в Україні станом на 31 серпня

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Щеплено вакциною Coronavac – 1 488 668,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 808 732,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 479 029,

Щеплено вакциною Moderna – 1 077 549,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 18 252.

Зауважимо, що перед вступом на посаду міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко дав публічну обіцянку, що впродовж літа в Україні проведуть 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу. Але станом на ранок 31 серпня в країні провели 9 082 122 щеплення.

Пояснення Віктора Ляшка

Віктор Ляшко заявив, що хоч МОЗ і не зуміло виконати обіцянку на 100%, все ж Україна майже наблизилась до необхідної кількості щеплень. Міністр вважає, що якби не свята, то, ймовірно, потрібну кількість щеплень вдалося б провести. Нині у МОЗ планують надолужити 10 тисяч щеплень на початку вересня з невеликою затримкою.

Віктор Ляшко “За серпень ми зробили 3,2 мільйона щеплень. Тобто ми наближаємося до тієї цифри, про яку я говорив. Можливо, якщо не свята, то ми б з легкістю вийшли на 10 мільйонів. Зараз ми вийдемо на цю цифру, ймовірно, із затримкою на тиждень – це максимум".



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу