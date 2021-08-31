В Україні зробили понад 9 мільйонів COVID-щеплень
Джерело:МОЗ
Від початку вакцинальної кампанії в Україні провели 9 082 122 щеплення проти коронавірусу. Це загальна кількість ін'єкцій, проведених в країні.
Загалом від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 5 359 417 мешканців країни. 5 359 415 з них отримали першу дозу препарату, а – 3 722 707 другу (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).
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Скільки щеплень зробили за минулу добу
За минулу добу, 30 серпня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 150 482 людини. Першу дозу препарату отримали 50 690 людей. Натомість 99 792 людини отримали завершальну, другу дозу препарату.
Впродовж доби працювали:
- 982 мобільні бригади,
- 2 899 пунктів щеплення;
- 330 центрів вакцинації.
Які вакцини використали в Україні станом на 31 серпня
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Щеплено вакциною Coronavac – 1 488 668,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 808 732,
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 479 029,
- Щеплено вакциною Moderna – 1 077 549,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 18 252.
Пояснення Віктора Ляшка
Віктор Ляшко заявив, що хоч МОЗ і не зуміло виконати обіцянку на 100%, все ж Україна майже наблизилась до необхідної кількості щеплень. Міністр вважає, що якби не свята, то, ймовірно, потрібну кількість щеплень вдалося б провести. Нині у МОЗ планують надолужити 10 мільйонів щеплень на початку вересня з невеликою затримкою.
Віктор Ляшко
“За серпень ми зробили 3,2 мільйона щеплень. Тобто ми наближаємося до тієї цифри, про яку я говорив. Можливо, якщо не свята, то ми б з легкістю вийшли на 10 мільйонів. Зараз ми вийдемо на цю цифру, ймовірно, із затримкою на тиждень – це максимум".
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу