В Україні зробили уже 4 мільйони щеплень проти COVID-19: деталі
Джерело:МОЗ
В Україні понад 4 мільйони щеплень провели з початку вакцинації – МОЗ планує продовжувати збільшувати темпи імунізації населення.
Добова статистика вакцинації
Впродовж минулої доби, п'ятниці, щеплення отримали 111 150 людей: ін'єкцію першою дозою зробили для 65 226 людей, щеплення другою дозою отримали – 45 924 людини.
До теми Чи безпечна тепер вакцина Pfizer: після зміни умов зберігання
Протягом доби працювали:
- 741 мобільна бригада;
- 1615 пунктів щеплення;
- 56 центрів вакцинації.
Темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 604 862 людини, з них отримали 1 дозу – 2 604 860 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 406 180 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 4 011 040 щеплень.
Скільки українців отримали щеплення проти коронавірусу / Інфографіка МОЗ
Які вакцини використали
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Щеплено вакциною Coronavac – 820 524,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 935 495,
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 361 178,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.
Актуально Україна вперше отримає вакцину Moderna: Ляшко озвучив дату