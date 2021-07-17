В Україні зробили уже 4 мільйони щеплень проти COVID-19: деталі

В Україні понад 4 мільйони щеплень провели з початку вакцинації – МОЗ планує продовжувати збільшувати темпи імунізації населення.

Добова статистика вакцинації

Впродовж минулої доби, п'ятниці, щеплення отримали 111 150 людей: ін'єкцію першою дозою зробили для 65 226 людей, щеплення другою дозою отримали – 45 924 людини.

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Протягом доби працювали:

741 мобільна бригада;

1615 пунктів щеплення;

56 центрів вакцинації.

Темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 604 862 людини, з них отримали 1 дозу – 2 604 860 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 406 180 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 4 011 040 щеплень.

Скільки українців отримали щеплення проти коронавірусу / Інфографіка МОЗ

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Щеплено вакциною Coronavac – 820 524,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 935 495,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 361 178,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.

У МОЗ нагадали, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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