Динаміка вакцинації в Україні

Загалом в Україні провели 5 594 703 щеплення проти коронавірусу. Повноцінний захист проти коронавірусу, тобто щеплення двома дозами уже отримали понад 2 мільйони людей.

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Протягом доби працювали:

  • 420 мобільних бригад;
  • 965 пунктів щеплення;
  • 319 центрів вакцинації.

Якими вакцинами щепили українців:

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187;
  • Coronavac – 1 058 662;
  • Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 266 539;
  • AstraZeneca – 37 4503;
  • Moderna – 384 059;
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 497.

вакцини в україніДані про вакцини проти коронавірусу / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Останні новини про вакцинацію в Україні

  • Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації вакцинації проти коронавірусу дітей від 12 років у деяких випадках. Вакцинувати дітей дозволили препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech.
  • У додатку "Дія" з'явилися перші сертифікати про вакцинацію від коронавірусу для щеплених людей. Втім, вони поки перебувають на бета-тестуванні.

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