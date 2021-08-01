В Україні зробили вже понад 5,5 мільйона щеплень

За минулу добу, 31 липня вакцинували 68 499 людей, зокрема одну дозу отримали 45 597 людей, дві дози – 22 902 людини, вони завершили процес вакцинації.

Динаміка вакцинації в Україні

Загалом в Україні провели 5 594 703 щеплення проти коронавірусу. Повноцінний захист проти коронавірусу, тобто щеплення двома дозами уже отримали понад 2 мільйони людей.

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Протягом доби працювали:

420 мобільних бригад;

965 пунктів щеплення;

319 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 3 571 447 людей:

з них отримали одну дозу – 3 571 445 людей,

повністю імунізовані, тобто отримали дві дози – 2 023 258 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Якими вакцинами щепили українців:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187;

Coronavac – 1 058 662;

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 266 539;

AstraZeneca – 37 4503;

Moderna – 384 059;

Janssen (Johnson & Johnson's) – 497.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Останні новини про вакцинацію в Україні

Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації вакцинації проти коронавірусу дітей від 12 років у деяких випадках. Вакцинувати дітей дозволили препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

У додатку "Дія" з'явилися перші сертифікати про вакцинацію від коронавірусу для щеплених людей. Втім, вони поки перебувають на бета-тестуванні.

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