В Україні зробили вже понад 5,5 мільйона щеплень

1 серпня 2021 , 09:25
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Джерело:

МОЗ

За минулу добу, 31 липня вакцинували 68 499 людей, зокрема одну дозу отримали 45 597 людей, дві дози – 22 902 людини, вони завершили процес вакцинації.

Динаміка вакцинації в Україні

Загалом в Україні провели 5 594 703 щеплення проти коронавірусу. Повноцінний захист проти коронавірусу, тобто щеплення двома дозами уже отримали понад 2 мільйони людей. 

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Протягом доби працювали:

  • 420 мобільних бригад;
  • 965 пунктів щеплення;
  • 319 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 3 571 447 людей:

  • з них отримали одну дозу – 3 571 445 людей,
  • повністю імунізовані, тобто отримали дві дози – 2 023 258 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Якими вакцинами щепили українців:

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187;
  • Coronavac – 1 058 662;
  • Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 266 539;
  • AstraZeneca – 37 4503;
  • Moderna – 384 059;
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 497.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Останні новини про вакцинацію в Україні

  • Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації вакцинації проти коронавірусу дітей від 12 років у деяких випадках. Вакцинувати дітей дозволили препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech.
  • У додатку "Дія" з'явилися перші сертифікати про вакцинацію від коронавірусу для щеплених людей. Втім, вони поки перебувають на бета-тестуванні. 

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Автор: Анастасія Лукашевська