В Україні зробили вже понад 5,5 мільйона щеплень
1 серпня 2021 , 09:25Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 31 липня вакцинували 68 499 людей, зокрема одну дозу отримали 45 597 людей, дві дози – 22 902 людини, вони завершили процес вакцинації.
Динаміка вакцинації в Україні
Загалом в Україні провели 5 594 703 щеплення проти коронавірусу. Повноцінний захист проти коронавірусу, тобто щеплення двома дозами уже отримали понад 2 мільйони людей.
Актуально COVID-19 в Україні виявили у 484 хворих: в яких областях ситуація складна
Протягом доби працювали:
- 420 мобільних бригад;
- 965 пунктів щеплення;
- 319 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 3 571 447 людей:
- з них отримали одну дозу – 3 571 445 людей,
- повністю імунізовані, тобто отримали дві дози – 2 023 258 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Якими вакцинами щепили українців:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187;
- Coronavac – 1 058 662;
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 266 539;
- AstraZeneca – 37 4503;
- Moderna – 384 059;
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 497.
Останні новини про вакцинацію в Україні
- Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації вакцинації проти коронавірусу дітей від 12 років у деяких випадках. Вакцинувати дітей дозволили препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech.
- У додатку "Дія" з'явилися перші сертифікати про вакцинацію від коронавірусу для щеплених людей. Втім, вони поки перебувають на бета-тестуванні.
Вам буде цікаво COVID-сертифікат і міжнародне свідоцтво про вакцинацію: у чому різниця