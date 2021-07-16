В Україні зросла добова захворюваність на COVID-19

16 липня 2021 , 08:19
Читать новость на русском

Джерело:

МОЗ

За минулу добу, 15 липня, в Україні виявили 737 нових хворих на коронавірус. З них 50 дітей та 16 медпрацівників.

За цей самий період до лікарень госпіталізували 422 хворих. Серед них люди з підтвердженим COVID-19 та з підозрою на наявність хвороби.

До теми Новини про коронавірус 15 липня: небезпечні симптоми після щеплення, смертність в Росії

На жаль, ще 17 пацієнтів померли. Натомість 616 людей виписали.

Впродовж 15 липня в Україні провели 41 590 тестів на коронавірус, з них:

  • методом ПЛР – 18 276,
  • методом ІФА – 8 942,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 372.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 11 120 046 ПЛР-тестувань.

За весь час пандемії в країні:

  • виявили – 2 243 605 хворих,
  • одужали – 2 180 281 пацієнт,
  • померли – 52 702 людини.

Добовий приріст хворих в регіонах:

  • Київ – 224 випадки;
  • Вінницька область – 10 випадків;
  • Волинська область – 10 випадків;
  • Дніпропетровська область – 27 випадків;
  • Донецька область – 37 випадків;
  • Житомирська область – 15 випадків;
  • Закарпатська область – 4 випадки;
  • Запорізька область – 18 випадків;
  • Івано-Франківська область – 9 випадків;
  • Київська область – 30 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 випадків;
  • Луганська область – 26 випадків;
  • Львівська область – 24 випадки;
  • Миколаївська область – 27 випадків;
  • Одеська область – 95 випадків;
  • Полтавська область – 32 випадки;
  • Рівненська область – 8 випадків;
  • Сумська область – 13 випадків;
  • Тернопільська область – 14 випадків;
  • Харківська область – 26 випадків;
  • Херсонська область – 16 випадків;
  • Хмельницька область – 5 випадків;
  • Черкаська область – 23 випадки;
  • Чернівецька область – 9 випадків;
  • Чернігівська область – 29 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Автор: Анастасія Кушпіт