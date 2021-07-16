В Україні зросла добова захворюваність на COVID-19
16 липня 2021 , 08:19Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 15 липня, в Україні виявили 737 нових хворих на коронавірус. З них 50 дітей та 16 медпрацівників.
За цей самий період до лікарень госпіталізували 422 хворих. Серед них люди з підтвердженим COVID-19 та з підозрою на наявність хвороби.
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На жаль, ще 17 пацієнтів померли. Натомість 616 людей виписали.
Впродовж 15 липня в Україні провели 41 590 тестів на коронавірус, з них:
- методом ПЛР – 18 276,
- методом ІФА – 8 942,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 372.
Загалом від початку пандемії в Україні провели 11 120 046 ПЛР-тестувань.
За весь час пандемії в країні:
- виявили – 2 243 605 хворих,
- одужали – 2 180 281 пацієнт,
- померли – 52 702 людини.
Добовий приріст хворих в регіонах:
- Київ – 224 випадки;
- Вінницька область – 10 випадків;
- Волинська область – 10 випадків;
- Дніпропетровська область – 27 випадків;
- Донецька область – 37 випадків;
- Житомирська область – 15 випадків;
- Закарпатська область – 4 випадки;
- Запорізька область – 18 випадків;
- Івано-Франківська область – 9 випадків;
- Київська область – 30 випадків;
- Кіровоградська область – 6 випадків;
- Луганська область – 26 випадків;
- Львівська область – 24 випадки;
- Миколаївська область – 27 випадків;
- Одеська область – 95 випадків;
- Полтавська область – 32 випадки;
- Рівненська область – 8 випадків;
- Сумська область – 13 випадків;
- Тернопільська область – 14 випадків;
- Харківська область – 26 випадків;
- Херсонська область – 16 випадків;
- Хмельницька область – 5 випадків;
- Черкаська область – 23 випадки;
- Чернівецька область – 9 випадків;
- Чернігівська область – 29 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.