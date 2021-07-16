В Україні зросла добова захворюваність на COVID-19

За минулу добу, 15 липня, в Україні виявили 737 нових хворих на коронавірус. З них 50 дітей та 16 медпрацівників.

За цей самий період до лікарень госпіталізували 422 хворих. Серед них люди з підтвердженим COVID-19 та з підозрою на наявність хвороби.

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На жаль, ще 17 пацієнтів померли. Натомість 616 людей виписали.

Впродовж 15 липня в Україні провели 41 590 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 18 276,

методом ІФА – 8 942,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 372.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 11 120 046 ПЛР-тестувань.

За весь час пандемії в країні:

виявили – 2 243 605 хворих,

одужали – 2 180 281 пацієнт,

померли – 52 702 людини.

Добовий приріст хворих в регіонах:

Київ – 224 випадки;

Вінницька область – 10 випадків;

Волинська область – 10 випадків;

Дніпропетровська область – 27 випадків;

Донецька область – 37 випадків;

Житомирська область – 15 випадків;

Закарпатська область – 4 випадки;

Запорізька область – 18 випадків;

Івано-Франківська область – 9 випадків;

Київська область – 30 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 26 випадків;

Львівська область – 24 випадки;

Миколаївська область – 27 випадків;

Одеська область – 95 випадків;

Полтавська область – 32 випадки;

Рівненська область – 8 випадків;

Сумська область – 13 випадків;

Тернопільська область – 14 випадків;

Харківська область – 26 випадків;

Херсонська область – 16 випадків;

Хмельницька область – 5 випадків;

Черкаська область – 23 випадки;

Чернівецька область – 9 випадків;

Чернігівська область – 29 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.