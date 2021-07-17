Поширення COVID-19
Від ускладнень коронавірусу від учора померли 16 пацієнтів. Водночас видужали 676 хворих з діагнозом COVID-19.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків виявили у м. Київ (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.
До теми Чи безпечна тепер вакцина Pfizer: після зміни умов зберігання
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 18 006 осіб,
- методом ІФА – 8 718 осіб,
- експрес-тестами – 14 648 осіб.
Статистика коронавірусу в регіонах
- Київ – 171 випадок;
- Вінницька область – 21 випадок;
- Волинська область – 1 випадок;
- Дніпропетровська область – 40 випадків;
- Донецька область – 26 випадків;
- Житомирська область – 11 випадків;
- Закарпатська область – 2 випадки;
- Запорізька область – 30 випадків;
- Івано-Франківська область – 10 випадків;
- Київська область – 33 випадки;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 12 випадків;
- Львівська область – 24 випадки;
- Миколаївська область – 10 випадків;
- Одеська область – 60 випадків;
- Полтавська область – 7 випадки;
- Рівненська область – 7 випадків;
- Сумська область – 17 випадків;
- Тернопільська область – 2 випадки;
- Харківська область – 35 випадків;
- Херсонська область – 21 випадок;
- Хмельницька область – 5 випадків;
- Черкаська область – 21 випадок;
- Чернівецька область – 9 випадків;
- Чернігівська область – 13 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.