Поширення COVID-19

Від ускладнень коронавірусу від учора померли 16 пацієнтів. Водночас видужали 676 хворих з діагнозом COVID-19.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків виявили у м. Київ (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 18 006 осіб,

методом ІФА – 8 718 осіб,

експрес-тестами – 14 648 осіб.

За весь час пандемії в Україні зареєстрували 2 244 196 хворих на COVID-19. Станом на 17 липня одужали – 2 180 957 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 52 718 пацієнтів.

Статистика коронавірусу в регіонах

Київ – 171 випадок;

Вінницька область – 21 випадок;

Волинська область – 1 випадок;

Дніпропетровська область – 40 випадків;

Донецька область – 26 випадків;

Житомирська область – 11 випадків;

Закарпатська область – 2 випадки;

Запорізька область – 30 випадків;

Івано-Франківська область – 10 випадків;

Київська область – 33 випадки;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 12 випадків;

Львівська область – 24 випадки;

Миколаївська область – 10 випадків;

Одеська область – 60 випадків;

Полтавська область – 7 випадки;

Рівненська область – 7 випадків;

Сумська область – 17 випадків;

Тернопільська область – 2 випадки;

Харківська область – 35 випадків;

Херсонська область – 21 випадок;

Хмельницька область – 5 випадків;

Черкаська область – 21 випадок;

Чернівецька область – 9 випадків;

Чернігівська область – 13 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зверніть увагу! Вчора, 16 липня члени РНБО обговорили ситуацію з коронавірусом COVID-19 в Україні, зокрема – його штами Дельта та Лямбда. Через їхнє поширення уряд планує посилити карантинні обмеження.