В Україні зросла кількість госпіталізацій з коронавірусом: добова статистика МОЗ

17 липня 2021 , 08:20
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Джерело:

МОЗ

В Україні впродовж минулої доби захворіли на коронавірус 591 громадянин. Госпіталізації потребували 438 пацієнтів з симптомами, які потребували медичного нагляду.

Поширення COVID-19

Від ускладнень коронавірусу від учора померли 16 пацієнтів. Водночас видужали 676 хворих з діагнозом COVID-19. 

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків виявили у м. Київ (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.

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За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 18 006 осіб,
  • методом ІФА – 8 718 осіб,
  • експрес-тестами – 14 648 осіб.

За весь час пандемії в Україні зареєстрували 2 244 196 хворих на COVID-19.

Станом на 17 липня одужали – 2 180 957 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 52 718 пацієнтів. 

Статистика коронавірусу в регіонах

  • Київ – 171 випадок;
  • Вінницька область – 21 випадок;
  • Волинська область – 1 випадок;
  • Дніпропетровська область – 40 випадків;
  • Донецька область – 26 випадків;
  • Житомирська область – 11 випадків;
  • Закарпатська область – 2 випадки;
  • Запорізька область – 30 випадків;
  • Івано-Франківська область – 10 випадків;
  • Київська область – 33 випадки;
  • Кіровоградська область – 3 випадки;
  • Луганська область – 12 випадків;
  • Львівська область – 24 випадки;
  • Миколаївська область – 10 випадків;
  • Одеська область – 60 випадків;
  • Полтавська область – 7 випадки;
  • Рівненська область – 7 випадків;
  • Сумська область – 17 випадків;
  • Тернопільська область – 2 випадки;
  • Харківська область – 35 випадків;
  • Херсонська область – 21 випадок;
  • Хмельницька область – 5 випадків;
  • Черкаська область – 21 випадок;
  • Чернівецька область – 9 випадків;
  • Чернігівська область – 13 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зверніть увагу! Вчора, 16 липня члени РНБО обговорили ситуацію з коронавірусом COVID-19 в Україні, зокрема – його штами Дельта та Лямбда. Через їхнє поширення уряд планує посилити карантинні обмеження.

 

Автор: Анастасія Лукашевська