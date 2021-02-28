Станом на 28 лютого в Україні зареєстрували 1 347 849 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу виявили 5 833 нових хворих, з них 795 дітей та 146 медпрацівники.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що від учора до лікарень госпіталізували 3 218 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. До теми Новини про COVID в Україні та світі: "паспорти" вакцинації в Україні, Канада схвалила CoviShield Новина доповнюється...