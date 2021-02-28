В Україні зросла кількість госпіталізованих з COVID-19

28 лютого 2021 , 08:19
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Джерело:

фейсбук Максима Степанова

Станом на 28 лютого в Україні зареєстрували 1 347 849 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу виявили 5 833 нових хворих, з них 795 дітей та 146 медпрацівники.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що від учора до лікарень госпіталізували 3 218 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність захворювання.

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