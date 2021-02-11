Станом на 11 лютого в Україні зареєстровано 1 258 094 випадків інфікування коронавірусом. Серед 5 039 нових хворих – 277 дітей та 281 медпрацівник.

За минулу добу до лікарень госпіталізували ще 1 784 інфікованих коронавірусом або людей з підозрою на наявність COVID-19. До теми Новини про коронавірус 10 лютого: актуальні дослідження, новий побічний ефект від вакцини Новина доповнюється...