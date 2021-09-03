В Україні зросла смертність від коронавірусу: вдвічі у порівнянні з минулим тижнем

Наразі ситуація з коронавірусом в Україні все ще контрольована, однак навантаження на медичну систему продовжує зростати. Кожне 5 "ковідне" реанімаційне ліжко зайняте пацієнтами, на 14% зайняті ліжка "з киснем".

В Україні зросла смертність від коронавірусу

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко зазначив, що за останній тиждень зросла добова смертність від коронавірусу.

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В середньому це 38 померлих на добу – зростання відбулося майже на половину у порівнянні з минулим тижнем.

Україна на порозі карантину

Україна перетнула граничні показники та опинилися на порозі виходу із "зеленого" рівня епідемічної небезпеки, тобто наблизилась до впровадження карантинних обмежень.

Коефіцієнт випадків інфікування перетнув гранично допустимі для "зеленої" зони 4%.

Добові госпіталізації відновили зростання та пришвидшилися на 15% за тиждень.

"Регіоном-антилідером" за рівнем захворюваності залишається Чернівецька область.

Ще нещодавно ми говорили про спад тижневої госпіталізації до рівня у +5%, зараз ми спостерігаємо поновлення збільшення темпів госпіталізації до +15% на тиждень,

– повідомив Юрій Ганиченко.

За таких темпів очікування КШЕ прогнозує запровадження посилених карантинних обмежень у першій половині вересня.

Захворюваність в Україні наразі