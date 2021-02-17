В Україні зросла захворюваність на COVID-19, а ще смертність та кількість госпіталізованих
Станом на 17 лютого в Україні зареєстровано 1 280 904 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. За добу зафіксували 4 286 нових хворих. З них 304 дитини та 329 медпрацівників.
Джерело:фейсбук Максима Степанова
Міністр охорони здоров'я Україні повідомив, що за минулу добу до лікарень госпіталізували 2 330 людей з підтвердженим коронавірусом або підозрою на наявність хвороби.
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Впродовж 16 лютого в Україні зареєстрували ще 147 померлих внаслідок COVID-19, внаслідок чого загальна кількість летальних випадків через хворобу зросла до 24 689.
Натомість виписали 5 927 людей. Загалом від коронавірусу одужали 1 128 895 мешканців України.
Ситуація з тестуванням
Від учора в Україні провели 64 842 тестів на коронавірус. З них:
- методом ПЛР – 25 782,
- методом ІФА – 16 647,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 413.
Загалом від початку пандемії в країні здійснили 6 596 588 ПЛР-тестувань.
Коронавірус в регіонах України: добовий приріст
Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386), Вінницькій (351) та Закарпатській (275) областях, а також у Києві (366).
Кількість нових хворих в регіонах:
- Київ – 366 випадків;
- Вінницька область – 351 випадок;
- Волинська область – 117 випадків;
- Дніпропетровська область – 137 випадків;
- Донецька область – 98 випадків;
- Житомирська область – 118 випадків;
- Закарпатська область – 275 випадків;
- Запорізька область – 149 випадків;
- Івано-Франківська область – 646 випадків;
- Київська область – 185 випадків;
- Кіровоградська область – 52 випадки;
- Луганська область – 51 випадок;
- Львівська область – 183 випадки;
- Миколаївська область – 47 випадків;
- Одеська область – 186 випадків;
- Полтавська область – 77 випадків;
- Рівненська область – 139 випадків;
- Сумська область – 67 випадків;
- Тернопільська область – 122 випадки;
- Харківська область – 243 випадки;
- Херсонська область – 15 випадків;
- Хмельницька область – 198 випадків;
- Черкаська область – 44 випадки;
- Чернівецька область – 386 випадків;
- Чернігівська область – 34 випадки.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу
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