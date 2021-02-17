Станом на 17 лютого в Україні зареєстровано 1 280 904 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. За добу зафіксували 4 286 нових хворих. З них 304 дитини та 329 медпрацівників.

Міністр охорони здоров'я Україні повідомив, що за минулу добу до лікарень госпіталізували 2 330 людей з підтвердженим коронавірусом або підозрою на наявність хвороби.

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Впродовж 16 лютого в Україні зареєстрували ще 147 померлих внаслідок COVID-19, внаслідок чого загальна кількість летальних випадків через хворобу зросла до 24 689.

Натомість виписали 5 927 людей. Загалом від коронавірусу одужали 1 128 895 мешканців України.

Ситуація з тестуванням

Від учора в Україні провели 64 842 тестів на коронавірус. З них:

методом ПЛР – 25 782,

методом ІФА – 16 647,

експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 413.

Загалом від початку пандемії в країні здійснили 6 596 588 ПЛР-тестувань.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386), Вінницькій (351) та Закарпатській (275) областях, а також у Києві (366).

Кількість нових хворих в регіонах:

Київ – 366 випадків;

Вінницька область – 351 випадок;

Волинська область – 117 випадків;

Дніпропетровська область – 137 випадків;

Донецька область – 98 випадків;

Житомирська область – 118 випадків;

Закарпатська область – 275 випадків;

Запорізька область – 149 випадків;

Івано-Франківська область – 646 випадків;

Київська область – 185 випадків;

Кіровоградська область – 52 випадки;

Луганська область – 51 випадок;

Львівська область – 183 випадки;

Миколаївська область – 47 випадків;

Одеська область – 186 випадків;

Полтавська область – 77 випадків;

Рівненська область – 139 випадків;

Сумська область – 67 випадків;

Тернопільська область – 122 випадки;

Харківська область – 243 випадки;

Херсонська область – 15 випадків;

Хмельницька область – 198 випадків;

Черкаська область – 44 випадки;

Чернівецька область – 386 випадків;

Чернігівська область – 34 випадки.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу