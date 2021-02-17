В Україні зросла захворюваність на COVID-19, а ще смертність та кількість госпіталізованих

Джерело:фейсбук Максима Степанова
Станом на 17 лютого в Україні зареєстровано 1 280 904 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. За добу зафіксували 4 286 нових хворих. З них 304 дитини та 329 медпрацівників.
Міністр охорони здоров'я Україні повідомив, що за минулу добу до лікарень госпіталізували 2 330 людей з підтвердженим коронавірусом або підозрою на наявність хвороби.
До теми Новини про коронавірус: нова мутація вірусу, причини затримання вакцинації в Україні
Впродовж 16 лютого в Україні зареєстрували ще 147 померлих внаслідок COVID-19, внаслідок чого загальна кількість летальних випадків через хворобу зросла до 24 689.
Натомість виписали 5 927 людей. Загалом від коронавірусу одужали 1 128 895 мешканців України.
Від учора в Україні провели 64 842 тестів на коронавірус. З них:
Загалом від початку пандемії в країні здійснили 6 596 588 ПЛР-тестувань.
Коронавірус в регіонах України: добовий приріст
Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386), Вінницькій (351) та Закарпатській (275) областях, а також у Києві (366).
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу