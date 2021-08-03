До лікарень госпіталізували 334 людини з ускладненим перебігом хвороби або підозрою на наявність коронавірусної інфекції. На жаль, ще 26 пацієнтів померли.

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Натомість виписали 533 інфікованих – ці люди вже одужали.

Впродовж 3 квітня в Україні провели 39 622 тести на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 19 946,

методом ІФА — 82 29,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 11 447.

Натомість за весь час пандемії в країні провели 11 424 130 ПЛР-тестувань.

Від початку пандемії в Україні виявили 2 254 361 інфікованого коронавірусом. На жаль, 52 981 пацієнт пішов з життя, так і не зумівши подолати недугу. Але 2 187 703 хворих вже одужали.

Добовий приріст випадків інфікування в регіонах:

місто Київ – 198 випадків;

Вінницька область – 32 випадки;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 53 випадки;

Донецька область – 65 випадків;

Житомирська область – 14 випадків;

Закарпатська область – 5 випадків;

Запорізька область – 37 випадків;

Івано-Франківська область – 6 випадків;

Київська область – 19 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 48 випадків;

Миколаївська область – 11 випадків;

Одеська область – 62 випадки;

Полтавська область – 14 випадків;

Рівненська область – 15 випадків;

Сумська область – 24 випадки;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 49 випадків;

Херсонська область – 36 випадків;

Хмельницька область – 18 випадків;

Черкаська область – 32 випадки;

Чернівецька область – 13 випадків;

Чернігівська область – 17 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.