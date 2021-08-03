В Україні зросла захворюваність на коронавірус

3 серпня 2021 , 08:24
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Джерело:

МОЗ

За минулу добу, 2 серпня, в Україні зафіксували 827 нових хворих на COVID-19. З них 68 дітей та 26 медпрацівників. Востаннє більш ніж 800 інфікованих за добу в країні фіксували 25 липня.

До лікарень госпіталізували 334 людини з ускладненим перебігом хвороби або підозрою на наявність коронавірусної інфекції. На жаль, ще 26 пацієнтів померли.

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Натомість виписали 533 інфікованих – ці люди вже одужали.

Впродовж 3 квітня в Україні провели 39 622 тести на коронавірус, з них:

  • методом ПЛР – 19 946,
  • методом ІФА — 82 29,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 11 447.

Натомість за весь час пандемії в країні провели 11 424 130 ПЛР-тестувань.

Від початку пандемії в Україні виявили 2 254 361 інфікованого коронавірусом. На жаль, 52 981 пацієнт пішов з життя, так і не зумівши подолати недугу. Але 2 187 703 хворих вже одужали. 

Добовий приріст випадків інфікування в регіонах:

  • місто Київ – 198 випадків;
  • Вінницька область – 32 випадки;
  • Волинська область – 2 випадки;
  • Дніпропетровська область – 53 випадки;
  • Донецька область – 65 випадків;
  • Житомирська область – 14 випадків;
  • Закарпатська область – 5 випадків;
  • Запорізька область – 37 випадків;
  • Івано-Франківська область – 6 випадків;
  • Київська область – 19 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 випадки;
  • Луганська область – 47 випадків;
  • Львівська область – 48 випадків;
  • Миколаївська область – 11 випадків;
  • Одеська область – 62 випадки;
  • Полтавська область – 14 випадків;
  • Рівненська область – 15 випадків;
  • Сумська область – 24 випадки;
  • Тернопільська область – 6 випадків;
  • Харківська область – 49 випадків;
  • Херсонська область – 36 випадків;
  • Хмельницька область – 18 випадків;
  • Черкаська область – 32 випадки;
  • Чернівецька область – 13 випадків;
  • Чернігівська область – 17 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Кушпіт