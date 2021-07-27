В Україні зросла захворюваність на коронавірус

27 липня 2021 , 08:15
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Джерело:

МОЗ

Станом на 27 липня в Україні добовий приріст хворих на коронавірус становить 681 випадок, що значно більше, ніж вчора, коли виявили 286 хворих (найменше з квітня 2020 року).

Добова статистика 

До лікарень госпіталізували 266 пацієнтів. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 27 українців з діагнозом COVID-19. Водночас видужали – 515 людей.

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Кількість проведених тестувань:

  • методом ПЛР – 22 330 людей,
  • методом ІФА – 8 918 людей,
  • експрес-тестами – 13 491 людина.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 249 344 людини.

Станом на 27 липня одужали – 2 184 880 людей. Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 52 876 пацієнтів.   

Статистика COVID-19 в регіонах: добовий приріст 

  • Київ – 188 випадків;
  • Вінницька область – 9 випадків;
  • Волинська область – 0 випадків;
  • Дніпропетровська область – 38 випадків;
  • Донецька область – 57 випадків;
  • Житомирська область – 8 випадків;
  • Закарпатська область – 4 випадки;
  • Запорізька область – 34 випадки;
  • Івано-Франківська область – 6 випадків;
  • Київська область – 5 випадків;
  • Кіровоградська область – 1 випадок;
  • Луганська область – 41 випадок;
  • Львівська область – 25 випадків;
  • Миколаївська область – 22 випадки;
  • Одеська область – 68 випадків;
  • Рівненська область – 7 випадків;
  • Сумська область – 16 випадків;
  • Тернопільська область – 0 випадків;
  • Харківська область – 42 випадки;
  • Херсонська область – 34 випадки;
  • Черкаська область – 16 випадків;
  • Чернівецька область – 9 випадків;
  • Чернігівська область – 14 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська