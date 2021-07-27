В Україні зросла захворюваність на коронавірус
Джерело:МОЗ
Станом на 27 липня в Україні добовий приріст хворих на коронавірус становить 681 випадок, що значно більше, ніж вчора, коли виявили 286 хворих (найменше з квітня 2020 року).
Добова статистика
До лікарень госпіталізували 266 пацієнтів. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 27 українців з діагнозом COVID-19. Водночас видужали – 515 людей.
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Кількість проведених тестувань:
- методом ПЛР – 22 330 людей,
- методом ІФА – 8 918 людей,
- експрес-тестами – 13 491 людина.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 249 344 людини.
Станом на 27 липня одужали – 2 184 880 людей. Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 52 876 пацієнтів.
Статистика COVID-19 в регіонах: добовий приріст
- Київ – 188 випадків;
- Вінницька область – 9 випадків;
- Волинська область – 0 випадків;
- Дніпропетровська область – 38 випадків;
- Донецька область – 57 випадків;
- Житомирська область – 8 випадків;
- Закарпатська область – 4 випадки;
- Запорізька область – 34 випадки;
- Івано-Франківська область – 6 випадків;
- Київська область – 5 випадків;
- Кіровоградська область – 1 випадок;
- Луганська область – 41 випадок;
- Львівська область – 25 випадків;
- Миколаївська область – 22 випадки;
- Одеська область – 68 випадків;
- Рівненська область – 7 випадків;
- Сумська область – 16 випадків;
- Тернопільська область – 0 випадків;
- Харківська область – 42 випадки;
- Херсонська область – 34 випадки;
- Черкаська область – 16 випадків;
- Чернівецька область – 9 випадків;
- Чернігівська область – 14 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.