В Україні зросли темпи щеплення проти коронавірусу: які вакцини використовували
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 16 листопада, в Україні проти коронавірусу вакцинували понад 290 тисяч людей. Це значно більше, ніж минулої доби.
За минулу добу, 16 листопада, щеплення проти коронавірусу отримали 294 855 людей. 114029 з них отримали першу дозу вакцини, інші 180826 – другу.
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Щеплення проводилось 1 122 мобільними бригадами з імунізації, у 3 252 пунктах щеплення та у 451 центрі вакцинації населення.
Загальна кількість вакцинованих в країні
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепили 12 445 581 людину, 12 445 579 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 068 241 людина.
Загалом в країні провели 21 513 820 щеплень, для цього використовувались такі препарати:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 4 040 712,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 237 540,
- AstraZeneca – 1 529 804,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 129 658.
Записатися на вакцинацію – дуже просто
Записатися на вакцинацію можна через сімейного лікаря або сервіс Helsi. У крайньому разі можна просто прийти та стати в живу чергу.
Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або за допомогою свого лікаря.
Зауважимо, що для вакцинації не обов'язково мати заключену декларацію з лікарем – достатньо взяти з собою паспорт та ІПН. Якщо ж ви маєте сімейного лікаря, то жодних документів брати не потрібно, оскільки вся необхідна інформація вже є в базі.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал