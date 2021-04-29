Натомість темпи вакцинації другою дозою дуже повільні. За минулу добу друге щеплення отримала лише 1 людина з Запорізької області.
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Загалом закінчили вакцинацію, тобто отримали 2 дози вакцини, лише 10 людей. 2 з них отримували першу ін'єкцію за кордоном.
Де зробили найбільше щеплень за останню добу
- Найбільше щеплень від учора провели в Києві – 7 736,
- Харківській області – 6 234,
- Дніпропетровській області – 5 791,
- Київській області – 5 685,
- Полтавській області – 5 640.
А ось найнижчі темпи вакцинації досі в Луганській (539), Чернівецькій (909) та Івано-Франківській (919) областях.
Які вакцини найбільше використовують в Україні
Впродовж минулої доби використали найбільше вакцин від AstraZeneca – 60 017. Натомість китайський Sinovac ввели 5793 людям, а Pfizer – 4 658 українцям.
Зауважимо, що від 28 квітня в Україні запрацювали 2 127 пунктів щеплення проти коронавірусу, які відкрили при медичних установах.