В Україні зросли темпи вакцинації від COVID-19: скільки людей отримали другу дозу

За минулу добу в Україні провели 70 468 щеплень проти коронавірусу. До нині добова кількість вакцинованих в країні жодного разу не перевищувала 20 тисяч. Від старту вакцинальної кампанії першу дозу вакцини ввели 629 182 людям.

Натомість темпи вакцинації другою дозою дуже повільні. За минулу добу друге щеплення отримала лише 1 людина з Запорізької області.

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Загалом закінчили вакцинацію, тобто отримали 2 дози вакцини, лише 10 людей. 2 з них отримували першу ін'єкцію за кордоном.

Де зробили найбільше щеплень за останню добу

Найбільше щеплень від учора провели в Києві – 7 736,

Харківській області – 6 234,

Дніпропетровській області – 5 791,

Київській області – 5 685,

Полтавській області – 5 640.

А ось найнижчі темпи вакцинації досі в Луганській (539), Чернівецькій (909) та Івано-Франківській (919) областях.

Які вакцини найбільше використовують в Україні

Впродовж минулої доби використали найбільше вакцин від AstraZeneca – 60 017. Натомість китайський Sinovac ввели 5793 людям, а Pfizer – 4 658 українцям.

Зауважимо, що від 28 квітня в Україні запрацювали 2 127 пунктів щеплення проти коронавірусу, які відкрили при медичних установах.