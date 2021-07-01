В Україні зросте смертність від COVID-19: прогноз НАН

У Національній академії наук прогнозують, що середня кількість нових хворих на COVID-19 в Україні буде на рівні 544 впродовж тижня 1 – 7 липня 2021. А впродовж тижня 8 – 14 липня – 478.

При цьому у НАН повідомили, що смертність внаслідок коронавірусу в Україні може зрости. Нині спостережувана летальність становить близько 3 %.

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Попередні дані вказують на ймовірність локальних піків до 4%,

– йдеться в повідомленні.

Згідно з даними науковців, надлишкова смертність від коронавірусу в Україні за квітень 2021 року у порівнянні з 2015 – 2019 роками становила 19,5 тисяч (перевищення на 39,5%) проти 11,1 тисяч летальних випадків від коронавірусу.

У Києві відносне перевищення було найбільшим серед інших регіонів України й становило 80,5%.

Ситуація з коронавірусом в Україні покращилась: дані НАН

Середня кількість нових випадків COVID-19 в Україні зменшилася до 588 хворих на день – за останні 2 тижні удвічі.

Середня кількість летальних випадків за останній тиждень дорівнює у середньому 31 смерті на день.

Зауважимо, що за минулу добу, 30 червня, в Україні зареєстрували 705 хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 464 пацієнти з ускладненим перебігом COVID-19. Натомість померли ще 15 людей.

Загалом за час пандемії в Україні коронавірусну інфекцію виявили у 2 235 801 людини. Станом на 1 липня хворобу подолали 2 168 387 людей. Втім 52 391 пацієнт помер від ускладнень коронавірусу.