Додаткова – це не бустерна доза

Глава Міністерства охорони здоров'я Ляшко пояснив, що додаткову дозу отримають люди, для яких вакцина є менш ефективною, аніж у загальній популяції. Причиною для цього є стан здоров'я.

Зауважте З червоної зони незабаром вийдуть ще дві області

Сьогодні (13 грудня – 24 канал) я підпишу наказ, який схвалить позицію національної технічної групи експертів з імунопрофілактики та дозволить вводити додаткову дозу вакцини від COVID-19,

– наголосив Ляшко.

Зауважте! Ляшко повідомив, що наразі вже 40% дорослих українців отримали повний курс щеплення. Це означає, що Україна виконала умову ВООЗ.

Новина доповнюється