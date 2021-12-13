Додаткова – це не бустерна доза
Глава Міністерства охорони здоров'я Ляшко пояснив, що додаткову дозу отримають люди, для яких вакцина є менш ефективною, аніж у загальній популяції. Причиною для цього є стан здоров'я.
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Сьогодні (13 грудня – 24 канал) я підпишу наказ, який схвалить позицію національної технічної групи експертів з імунопрофілактики та дозволить вводити додаткову дозу вакцини від COVID-19,
– наголосив Ляшко.
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