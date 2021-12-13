В Україні з'явиться додаткова доза вакцини від коронавірусу: кому її вводитимуть

Віктор Ляшко 13 грудня повідомив, що в Україні введуть додаткову дозу вакцини від коронавірусу. Політик наголосили, що не варто плутати її з бустерною.

Додаткова – це не бустерна доза

Глава Міністерства охорони здоров'я Ляшко пояснив, що додаткову дозу отримають люди, для яких вакцина є менш ефективною, аніж у загальній популяції. Причиною для цього є стан здоров'я.

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Сьогодні (13 грудня – 24 канал) я підпишу наказ, який схвалить позицію національної технічної групи експертів з імунопрофілактики та дозволить вводити додаткову дозу вакцини від COVID-19,

– наголосив Ляшко.

Україна готова запровадити бустерну дозу

Ляшко заявив, що Україна готова запровадити бустерну дозу вакцини. Водночас в українському МОЗ діятимуть за прикладом Європи: якщо в ЄС ухвалять таке рішення.

За словами політика, Україна готова як технічно, так і за кількістю вакцин. Бустерну дозу запустити можуть у будь-яку мить.

Під час розробки COVID-сертифікатів Україна погоджувала всю нормативну базу відповідно до законодавства ЄС. Наразі Єврокомісія пропонує скоротити термін дії COVID-сертифікату про вакцинацію з до 9 місяців.

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