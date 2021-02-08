В Україні з'явиться платформа для запису на щеплення до початку масової вакцинації, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні до першої масової вакцинації з'явиться платформа, через яку можна буде записатися на щеплення.
Джерело:24 канал
Про це він повідомив на Всеукраїнському Форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".
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За словами Зеленського, ще в листопаді він звернувся до віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра охорони здоров'я Максим Степанова, щоб вони підготували велику платформу для запису на вакцинацію.
Володимир Зеленський
“Щоб коли ми отримали графік постачання вакцин в Україні, людина отримала зворотний зв'язок, що приблизно в таку-то дату можна отримати безкоштовну вакцину. Вони це підготують до першого масової вакцинації”.
Вакцинація в Україні: головне
- Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні розпочнеться 15 лютого. Однак можуть виникнути затримки.
- Кабмін розробив план компанії вакцинації населення. "Дорожня карта" складається з 5 етапів. Спершу українців щеплюватимуть препаратом від Pfizer-BioNTech, згодом країна отримає вакцину від AstraZeneca.
- За словами голови МОЗ Максима Степанова, до кінця місяця мають вакцинувати 500 тисяч українців.
- Україна отримає 12 мільйонів доз вакцин від AstraZeneca та Novavax.
- Загалом Україна домовилася про постачання 4 вакцин від коронавірусу: Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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