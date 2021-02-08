Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні до першої масової вакцинації з'явиться платформа, через яку можна буде записатися на щеплення.

Про це він повідомив на Всеукраїнському Форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

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За словами Зеленського, ще в листопаді він звернувся до віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра охорони здоров'я Максим Степанова, щоб вони підготували велику платформу для запису на вакцинацію.

Володимир Зеленський “Щоб коли ми отримали графік постачання вакцин в Україні, людина отримала зворотний зв'язок, що приблизно в таку-то дату можна отримати безкоштовну вакцину. Вони це підготують до першого масової вакцинації”.

Вакцинація в Україні: головне



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу