В Україні з'явиться платформа для запису на щеплення до початку масової вакцинації, – Зеленський

Джерело:24 канал
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні до першої масової вакцинації з'явиться платформа, через яку можна буде записатися на щеплення.
Про це він повідомив на Всеукраїнському Форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".
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За словами Зеленського, ще в листопаді він звернувся до віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра охорони здоров'я Максим Степанова, щоб вони підготували велику платформу для запису на вакцинацію.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу