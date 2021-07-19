Глава МОЗ зазначив, що повідомлення про інноваційні препарати будуть через тиждень – два. Про це він розповів в ефірі одного з телеканалів.
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З'явилися також інноваційні препарати. І тут я можу анонсувати, що найближчим часом будуть заяви, що зробила Україна щодо інноваційних препаратів, які мають пряму дію на вірус,
– сказав міністр.
Віктор Ляшко додав, що раніше таких препаратів в Україні ще не було. Водночас, за його словами, у світі вони тільки з'являються.
Вакцинація в Україні: коротко
- Одну дозу вакцини отримали 2 638 941 особи;
- Дві дози – 1 422 536 людей (із них двоє за кордоном);
- Загалом в Україні проведено 4 061 475 щеплень.
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