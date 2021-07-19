Глава МОЗ зазначив, що повідомлення про інноваційні препарати будуть через тиждень – два. Про це він розповів в ефірі одного з телеканалів.

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З'явилися також інноваційні препарати. І тут я можу анонсувати, що найближчим часом будуть заяви, що зробила Україна щодо інноваційних препаратів, які мають пряму дію на вірус,

– сказав міністр.

Віктор Ляшко додав, що раніше таких препаратів в Україні ще не було. Водночас, за його словами, у світі вони тільки з'являються.

Зверніть увагу! Станом на ранок 19 липня в Україні виявили 2 244 495 випадків зараження коронавірусом.

Вакцинація в Україні: коротко

Одну дозу вакцини отримали 2 638 941 особи;

Дві дози – 1 422 536 людей (із них двоє за кордоном);

Загалом в Україні проведено 4 061 475 щеплень.

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