В Україні з'являться інноваційні препарати прямої дії на коронавірус, – Ляшко
19 липня 2021 , 07:50Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Вікторя Ляшко заявив, що в Україні з'являться нові препарати прямої дії на COVID-19. За його словами, найближчим часом їх представлять українцям.
Глава МОЗ зазначив, що повідомлення про інноваційні препарати будуть через тиждень – два. Про це він розповів в ефірі одного з телеканалів.
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З'явилися також інноваційні препарати. І тут я можу анонсувати, що найближчим часом будуть заяви, що зробила Україна щодо інноваційних препаратів, які мають пряму дію на вірус,
– сказав міністр.
Віктор Ляшко додав, що раніше таких препаратів в Україні ще не було. Водночас, за його словами, у світі вони тільки з'являються.Зверніть увагу! Станом на ранок 19 липня в Україні виявили 2 244 495 випадків зараження коронавірусом.
Вакцинація в Україні: коротко
- Одну дозу вакцини отримали 2 638 941 особа;
- Дві дози – 1 422 536 людей (із них двоє за кордоном);
- Загалом в Україні проведено 4 061 475 щеплень.
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