Статистика поширення COVID-19
Як змінилась ситуація за добу
Госпіталізували до лікарень 1 255 людей з вираженими симптомами коронавірусу, які потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 44 пацієнти. Натомість видужали – 565 людей.
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Динаміка тестувань на коронавірус
За добу неділі лабораторії провели 24 792 тести на виявлення коронавірус (це значно менше, ніж, приміром, 17 вересня, коли захворюваність становила понад 6 тисяч, а кількість проведених тестів – 72 474).
За добу неділі тестували:
- методом ПЛР – 13 058 людей,
- методом ІФА – 2 011 людей,
- експрес-тестами – 9 723 людей.
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