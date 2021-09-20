Статистика поширення COVID-19

Як змінилась ситуація за добу

Госпіталізували до лікарень 1 255 людей з вираженими симптомами коронавірусу, які потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 44 пацієнти. Натомість видужали – 565 людей.

Цікаво Дефіцит вітаміну D під час пандемії COVID-19: як це пов'язано з депресією

Динаміка тестувань на коронавірус

За добу неділі лабораторії провели 24 792 тести на виявлення коронавірус (це значно менше, ніж, приміром, 17 вересня, коли захворюваність становила понад 6 тисяч, а кількість проведених тестів – 72 474).

За добу неділі тестували:

методом ПЛР – 13 058 людей,

методом ІФА – 2 011 людей,

експрес-тестами – 9 723 людей.

Загальна статистика Від початку пандемії в COVID-19 Україні повідомили про 2 350 646 випадки інфікувань. Станом на ранок 20 вересня одужали 2 231 417 громадян. Втім, жертвами коронавірусу стали 54 919 мешканців країни.

Доповнюємо новину..