В Україні 2,6 тисячі випадків COVID-19: захворюваність знизилась після вихідних

Впродовж доби в Україні зареєстрували 2 265 випадків коронавірусної хвороби, серед інфікованих – 275 дітей та 22 медпрацівники. Зниження рівня захворюваності спричинено меншою кількістю тестувань на вихідних.

Статистика поширення COVID-19

Як змінилась ситуація за добу

Госпіталізували до лікарень 1 255 людей з вираженими симптомами коронавірусу, які потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 44 пацієнти. Натомість видужали – 565 людей.

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Динаміка тестувань на коронавірус

За добу неділі лабораторії провели 24 792 тести на виявлення коронавірус (це значно менше, ніж, приміром, 17 вересня, коли захворюваність становила понад 6 тисяч, а кількість проведених тестів – 72 474).

За добу неділі тестували:

методом ПЛР – 13 058 людей,

методом ІФА – 2 011 людей,

експрес-тестами – 9 723 людей.

Загальна статистика

Від початку пандемії COVID-19 Україні повідомили про 2 350 646 випадків інфікувань.

Станом на ранок 20 вересня одужали 2 231 417 громадян. Втім, жертвами коронавірусу стали 54 919 мешканців країни.

Коронавірус в областях України: добовий приріст

м. Київ — 183 випадки;

Вінницька область — 85 випадків;

Волинська область — 76 випадків;

Дніпропетровська область — 148 випадків;

Донецька область — 47 випадків;

Житомирська область — 150 випадків;

Закарпатська область — 6 випадків;

Запорізька область — 122 випадки;

Івано-Франківська область — 59 випадків;

Київська область — 34 випадки;

Кіровоградська область — 6 випадків;

Луганська область — 29 випадків;

Львівська область — 165 випадків;

Миколаївська область — 81 випадок;

Одеська область — 182 випадки;

Полтавська область — 11 випадків;

Рівненська область — 55 випадків;

Сумська область — 67 випадків;

Тернопільська область — 174 випадки;

Харківська область — 218 випадків;

Херсонська область — 71 випадок;

Хмельницька область — 18 випадків;

Черкаська область — 37 випадків;

Чернівецька область — 200 випадків;

Чернігівська область — 41 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика вакцинації в Україні

Впродовж неділі щеплення проти коронавірусу отримали ще 36 029 людей, для 21 118 людей це була перша доза вакцини, та 14 911 людей завершили вакцинацію, тобто отримали другу дозу препарату.

Протягом доби працювали:

296 мобільних бригад,

1 119 пунктів щеплення;

346 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії імунізували проти коронавірусу 6 304 016 людей:

з них отримали одну дозу – 6 304 014 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 152 834 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 11 456 848 щеплень.

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Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу