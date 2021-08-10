Українка померла від COVID-19 після щеплення першою дозою вакцини Moderna

50-річна киянка померла від ускладнень, спричинених коронавірусом COVID-19. Вона захворіла наступного дня після того, як отримала першу дозу вакцини виробництва Moderna.

Таку інформацію підтвердив очільник Національної медичної палати України Сергій Кравченко. Він зазначив, що 1 серпня жінка повернулася з Туреччини.

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Протягом 9 – 10 серпня пацієнтка перебувала на стаціонарному лікуванні у Київській міській клінічній лікарні №4. На жаль, врятувати її не вдалося.

Киянка отримала першу дозу вакцини Moderna

За словами посадовця, 5 серпня жінка отримала першу дозу щеплення – препаратом Moderna. Наступного дня вона поскаржилася на перші симптоми хвороби: був біль у руці й температура тіла до 37, 2. Ще через день з'явилося блювання, утримувалася незначна лихоманка, слабкість. 8 серпня до цього невтішного переліку додалася ще й млявість.

9 серпня стан хворої знову різко погіршився, у неї почалася задишка. Рідні викликали швидку, в лікарню киянка потрапила у дуже важкому стані. Жінку одразу перевели у відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Чому не допомогло щеплення проти COVID-19

Кравченко припустив, що жінка могла отримати щеплення у продромальний період – тобто на початковому етапі хвороби. Адже 9 серпня вона здала ПЛР-тест на коронавірус, результат був позитивним. Раніше киянка на COVID-19 не хворіла.

Що відомо про вакцину Moderna

Це мРНК-вакцина. Це означає, що виготовлена вона за технологією, яка спонукає організм виробляти аналогічні складу вірусу білки та викликає імунну відповідь.

Щеплення цим препаратом потрібно проводити двічі – з інтервалом у 28 днів. У Moderna стверджують, що їхня вакцина ефективна майже на 93% навіть через 6 місяців після введення, але за умови наявності 2 доз.

Крім цього, напередодні представники компанії-виробника припустили, що скоро зможуть розпочати клінічні випробування вакцини проти COVID-19 на дітях.

Вакцинація – важливий етап у подоланні пандемії коронавірусу. Підтверджень того, що згаданий випадок пов'язаний саме зі щепленням, немає.