Група фармацевтичних компаній "Лекхім" уклала угоду з китайським виробником вакцин Sinovac Biotech. У першому кварталі 2021 року в Україну повинно надійти 5 мільйонів доз вакцин проти COVID-19.

Натомість у 2022 році на українському підприємстві ПрАТ "Лекхім-Харків" налагодиться виробництво вакцини. Про це йдеться в угоді, умови якої опубліковані на офіційному сайті "Лекхім".

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Згідно з цією угодою, група фармацевтичних компаній "Лекхім" є офіційним та ексклюзивним постачальником вакцини CoronaVax від Sinovac Biotech в Україну.

Група фармацевтичних компаній "Лекхім" та компанія Sinovac Biotech, які є партнерами, досягли угоди в переговорах, що тривали 10 місяців, відносно співробітництва в питанні дистрибуції та локалізації виробництва в Україні вакцини проти вірусу SARS-CoV-2, який викликає хворобу COVID-19, терміном на 5 років,

– повідомляє пресслужба компанії.

Окрім цього, група фармкомпаній "Лекхім" планує організувати повний цикл виробництва основного переліку вакцин з 2025 року.

Коли вакцина потрапить в Україну