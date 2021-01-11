Українська фармкомпанія закупить 5 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 від Sinovac
Група фармацевтичних компаній "Лекхім" уклала угоду з китайським виробником вакцин Sinovac Biotech. У першому кварталі 2021 року в Україну повинно надійти 5 мільйонів доз вакцин проти COVID-19.
Натомість у 2022 році на українському підприємстві ПрАТ "Лекхім-Харків" налагодиться виробництво вакцини. Про це йдеться в угоді, умови якої опубліковані на офіційному сайті "Лекхім".
До теми Скандал між Степановим та "Медзакупівлі": МОЗ змінює компанію для закупки COVID-вакцин
Згідно з цією угодою, група фармацевтичних компаній "Лекхім" є офіційним та ексклюзивним постачальником вакцини CoronaVax від Sinovac Biotech в Україну.
Група фармацевтичних компаній "Лекхім" та компанія Sinovac Biotech, які є партнерами, досягли угоди в переговорах, що тривали 10 місяців, відносно співробітництва в питанні дистрибуції та локалізації виробництва в Україні вакцини проти вірусу SARS-CoV-2, який викликає хворобу COVID-19, терміном на 5 років,
– повідомляє пресслужба компанії.
Окрім цього, група фармкомпаній "Лекхім" планує організувати повний цикл виробництва основного переліку вакцин з 2025 року.
Коли вакцина потрапить в Україну
- У повідомленні пресслужби "Лекхім" йдеться, що Україна зможе отримати вакцину проти коронавірусу виробництва від Sinovac у березні 2021 року.
- Раніше очільник МОЗ Максим Степанов повідомляв, що перші 1,9 мільйона доз вакцини Україна отримає через 30 днів після офіційної реєстрації вакцини, тобто у лютому.
Поділитися новиною