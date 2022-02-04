Про це повідомила пресслужба компанії ІМЕСК Здоров'ю 24. За словами розробників у вартість пристрою включений аналіз запису та інтерпретація результатів, тобто встановлення попереднього діагнозу.

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Новий український портативний прилад

Прилад має назву ECGpro Signal, його головна перевага над "класичними" багаторазовими приладами в тому, що одноразовість, мініатюрність, водостійкість і відсутність дротів значно розширює можливості його застосування.



Прилад працює з мобільним додатком / Фото: 24 канал

Одноразовий пристрій не вимагає заміни батарейок, додаткової підзарядки, чи будь-яких інших аксесуарів, він готовий до використання в будь-яку мить, а головне, безпечний з точки зору передачі інфекцій.

Навіть в умовах, коли безпосередня участь лікаря у процесі діагностики неможлива, пацієнт може мати такий пристрій у своїй індивідуальній аптечці або отримати його поштою та використати за потребою, а потім отримати проаналізований ЕКГ-запис на свій телефон в найкоротший термін.

Таким чином, моніторинг ЕКГ може відбуватися будь-де і будь-коли, в тому числі і без візиту до лікаря, що може допомогти запобігти можливим критичним станам раніше і в значно більший кількості випадків.

Особливості пристрою