Про це повідомила пресслужба компанії ІМЕСК Здоров'ю 24. За словами розробників у вартість пристрою включений аналіз запису та інтерпретація результатів, тобто встановлення попереднього діагнозу.
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Новий український портативний прилад
Прилад має назву ECGpro Signal, його головна перевага над "класичними" багаторазовими приладами в тому, що одноразовість, мініатюрність, водостійкість і відсутність дротів значно розширює можливості його застосування.
Прилад працює з мобільним додатком / Фото: 24 канал
Одноразовий пристрій не вимагає заміни батарейок, додаткової підзарядки, чи будь-яких інших аксесуарів, він готовий до використання в будь-яку мить, а головне, безпечний з точки зору передачі інфекцій.
Навіть в умовах, коли безпосередня участь лікаря у процесі діагностики неможлива, пацієнт може мати такий пристрій у своїй індивідуальній аптечці або отримати його поштою та використати за потребою, а потім отримати проаналізований ЕКГ-запис на свій телефон в найкоротший термін.
Таким чином, моніторинг ЕКГ може відбуватися будь-де і будь-коли, в тому числі і без візиту до лікаря, що може допомогти запобігти можливим критичним станам раніше і в значно більший кількості випадків.
Особливості пристрою
- Форма пластиру – немає дротів – це компактно і зручно;
- Одноразовий: максимально гігієнічний, не страшно загубити/зламати;
- Мініатюрний: 105 міліметрів на 94 міліметри на 12 міліметрів;
- Легкий: 28 грамів;
- Непомітний під одягом та комфортний;
- Вологостійкий – можна приймати душ;
- 2 канали ЕКГ високої якості;
- Тривалий моніторинг ЕКГ – до 7 днів;
- До пристрою додається зручний мобільний додаток, що дозволяє провести моніторинг та отримати результати без візиту у лікарню.
- Вартість пристрою (з аналізом) – 2500 гривень.