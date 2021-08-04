Це цифровий документ, в якому присутня інформація про щеплення проти коронавірусу. Його розробляли для безперешкодних подорожей до ЄС.

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Для того, щоб за допомогою цих сертифікатів можна було подорожувати, вони ще повинні пройти декілька етапів узгодження. Технічне оцінювання з боку ЄС є першим з них. Але цей етап вже пройшли, оскільки 4 серпня наші електронні сертифікати оцінили доволі успішно.

Технічна команда високо оцінила строки реалізації, точність і відповідність українських COVID-сертифікатів специфікаціям ЄС,

– розповіли у Мінцифри.

Коли можна буде вільно подорожувати ЄС

Залишилось лише узгодження від Єврокомісії та підписання угод. В Україні очікують, що це не забере багато часу. Після цього сторони підпишуть меморандум, який дозволить українцям подорожувати з сертифікатами.

У найкоротші терміни ми змогли розробити та впровадити COVID-сертифікати, хоча спочатку це здавалося майже неможливим. Вже скоро українці зможуть повернуться до звичного доковідного життя з мандрівками та бізнес-зустрічами з іноземними партнерами,

– заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

При цьому чиновники не вказують жодні терміни.

Як отримати такий сертифікат:

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Довідково: поки що COVID-сертифікати не доступні для усіх охочих – вони працюють у режимі бета-тестування. Проте невдовзі систему обіцяють відкрити для всіх громадян.