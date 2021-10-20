Нове дослідження арттерапії

Результати своєї наукової роботи одеські лікарі представили на Конгресі Європейського коледжу нейропсихофармакологіі (ECNP). У дослідженні брали участь 50 пацієнтів з підтвердженою хворобою Паркінсона, середній вік становив 57,8 року, близько половини – жінки (47%).

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Протягом 12 місяців 30 добровольців отримували тільки медикаментозну терапію, інші 20 крім стандартного лікування проходили курс арттерапії. Під керівництвом професійних художників пацієнти займалися малюванням і ліпленням з пластиліну.

Хвороба Паркінсона Друга за поширеністю після хвороби Альцгеймера нейродегенеративна патологія, якою страждають понад 7 мільйонів осіб у світі. Характеризується емоційними та когнітивними порушеннями, сильним тремором, зміною ходи, підвищеним м'язовим тонусом. Найчастіше розвивається в літньому віці, але є випадки й раннього Паркінсона.

Арттерапія гальмує розвиток хвороби Паркінсона

Автори дослідження оцінювали результати двічі: через 6 і 12 місяців. Після первинної оцінки лікарі виявили, що у добровольців значно покращилися всі показники, що свідчить про уповільнення прогресування захворювання. Зокрема, у них покращилися когнітивні здібності, зменшився тремор і денна сонливість.

Також нова терапія значно поліпшила настрій учасників, у всіх зменшилися симптоми депресії та тривожності. Позитивні ефекти комбінованого методу лікування зберігалися протягом усього періоду спостережень.

Застосування арттерапія може зменшити вираженість моторних і немоторних проявів хвороби Паркінсона. Крім того, це доступний і абсолютно безпечний метод підтримуючої терапії,

– повідомила авторка дослідження, завідувачка відділення неврології Одеської клінічної лікарні Ірина Хубетова.

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