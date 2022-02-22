Українські лікарні готуються до можливої повномасштабної війни: донорів закликали здати кров

Через загрозу воєнного вторгнення Росії, лікарні запасаються кров'ю. Медзаклади нарощують медичні потужності, щоб бути готовими.

В Харківському військовому госпіталі запасів крові на два дні

Так, у Харкові закликали містян стати донорами, щоб у разі повномасштабного вторгнення забезпечити військовий госпіталь необхідною кількістю.

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На прохання відгукнулися пів сотні курсантів Харківського національного університету повітряних сил. Вони здають кров на потреби військового шпиталю.

Донорська плазма, яка може зберігатися до трьох років, є в достатній кількості, а от запасів еритроцитної крові вистачить лише на два дні, розповіли у медзакладі.

Треба хоча б 5 – 7-денний запас донорської крові мати,

– розповів завідувач відділу підбору донорів Харківського обласного центру служби крові Юрій Верховенко.

Ситуація на Дніпропетровщині

Водночас Дніпропетровська станція переливання крові повідомила, що кожен резервуар крові і її компонентів наразі буквально на вагу золота. Тут повідомили, що запасів вистачить на 20 днів.

Однак, якщо їх видаватимуть безперебійно, то потрібно, щоб люди приходили здавати кров щодня.

Львів нарощує медичні потужності

Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова повідомило, що збільшує запаси щодо донорства крові – з 4 до 8 тис. донорів. Також готує медикаменти на три місяці, а ще дизельні генератори, запаси води та продуктів харчування.

Необхідність медичної допомоги зросла через наплив людей, які переїжджають до Львова. Тож, у медзакладі розширили потужності у кожному відділені.

Що потрібно знати, якщо хочете здати кров

Донором може стати здорова людина віком від 18 до 60 років з вагою не менше 50 кілограмів.

Крім того, є список захворювань, при яких кров здавати не можна, зокрема: хронічні захворювання печінки, психічні захворювання, грибкові ураження шкіри, бронхіальна астма, гіпертонія 2-3 ступеня.

За 3 – 5 днів до здачі крові потрібно виключити прийом ліків, які мають у складі аспірин і анальгін; за 48 годин не вживайте алкоголь.



Як підготуватися до здачі крові на донорство / Інфографіка 24 каналу