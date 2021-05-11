Лікарка-інфекціоністка Людмила Гринів зазначила, що у Львівській області зменшилась кількість інфікованих коронавірусом.
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Медик наголосила, що в коронавірусу з'явився додатковий симптом – порушення в роботі кишково-шлункового тракту.
Перебування на стаціонарі триває до двох тижнів, клініка захворювання є незмінною, але у частини пацієнтів спостерігаємо додаткові симптоми – порушення в роботі кишково-шлункового тракту,
– повідомила Людмила Гринів.
За її словами, у Львівській обласній інфекційній лікарні станом на сьогодні перебуває 121 пацієнт з коронавірусом.
Коронавірус в Україні: дані станом на 11 травня
Станом на 11 травня в Україні впродовж доби в країні зафіксували 2 298 нових хворих, з них 89 дітей та 34 медпрацівники.
Впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 1 084 людини з встановленим діагнозом COVID-19 або наявними ознаками хвороби. Ще 119 пацієнтів померли, натомість 8 617 – одужали.
Від початку пандемії в Україні:
- Виявили – 2 124 535 хворих;
- Одужали – 1 777 370 інфікованих;
- Померло – 46 631 пацієнт;