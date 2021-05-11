Українські медики назвали новий симптом коронавірусу

Лікарка-інфекціоністка Львівської обласної інфекційної лікарні Людмила Гринів розповіла про новий симптом коронавірусної інфекції.

Лікарка-інфекціоністка Людмила Гринів зазначила, що у Львівській області зменшилась кількість інфікованих коронавірусом.

Читайте також Коли щепитимуть українців, які записалися на вакцинацію через додаток "Дія"

Медик наголосила, що в коронавірусу з'явився додатковий симптом – порушення в роботі кишково-шлункового тракту.

Перебування на стаціонарі триває до двох тижнів, клініка захворювання є незмінною, але у частини пацієнтів спостерігаємо додаткові симптоми – порушення в роботі кишково-шлункового тракту,

– повідомила Людмила Гринів.

За її словами, у Львівській обласній інфекційній лікарні станом на сьогодні перебуває 121 пацієнт з коронавірусом.

Коронавірус в Україні: дані станом на 11 травня

Станом на 11 травня в Україні впродовж доби в країні зафіксували 2 298 нових хворих, з них 89 дітей та 34 медпрацівники.

Впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 1 084 людини з встановленим діагнозом COVID-19 або наявними ознаками хвороби. Ще 119 пацієнтів померли, натомість 8 617 – одужали.

Від початку пандемії в Україні:

Виявили – 2 124 535 хворих;

Одужали – 1 777 370 інфікованих;

Померло – 46 631 пацієнт;



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу