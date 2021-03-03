Тиждень тому, 24 лютого, в Україні стартувала вакцинація проти COVID-19. Першими у списку на щеплення є медичні працівники, однак деякі лікарі відмовляються від вакцини. Відтак медики запустили флешмоб #ялікарявакцинуюсь у соціальній мережі фейсбук, щоб показати приклад своїм колегам та пацієнтам.

Флешмоб розпочав лікар-терапевт Руслан Буяновський. Він зізнався, його обурило те, що за останній час деякі популярні у соцмережах лікарі написали, що вони не збираються вакцинуватися від коронавірусні інфекцію.

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Мовляв тим, хто вже перехворів, щеплення не потрібне. Мені соромно за колег, які не розуміють своєї відповідальності за те, що вони транслюють на широкий загал. А тим більше, коли вони транслюють науково не підтверджені й помилкові припущення. Питання вакцинації – це не питання взагалі. Вакцинуватися потрібно!

– заявив Руслан Буяновський.

За словами терапевта, відповідальні лікарі мають власним прикладом показувати людям, що в умовах пандемії смертельно небезпечної хвороби щеплення є життєвою необхідністю.

Флешмоб #ялікарявакцинуюсь вже активно підхопили десятки медиків.

Сімейна лікарка Наталія Вільнер опублікувала фото під час вакцинації проти COVID-19. Жінка написала, що вакцинація – це найефективніший спосіб боротьби з інфекційними захворюваннями.

"Особливо для тих, які до цього часу не мають специфічного лікування. Вакцинація безпечна. Набагато безпечніша за саме захворювання COVID. Так, є більш ефективні вакцини. Але друга хвиля не чекатиме, поки в Україну дійде Pfizer... Так що колимо те, що є в наявності, і будемо здорові! Перша доза covishield done!", – заявила Наталія Вільнер.

Я перехворіла на COVІD легко. На жаль, моя найрідніша людина мала важкий перебіг захворювання, перебуваючи на межі життя та смерті. Ми впоралися. Захисні антитіла після хвороби не можуть зберігатися вічно. Я не хочу повторення. Я вакцинуватимусь доступною вакциною як тільки прийде моя черга, віддаючи перевагу тим, хто ще не хворів,

– написала лікар-педіатр Світлана Білга в інстаграмі.

"Чіпована", – жартує лікар-інфекціоніст Наталія Жураківська.

Флешмоб також підтримають і ті медики, які наразі не борються з коронавірусом на "передовій", відтак вони отримають вакцину пізніше.

"Я лікар і я працюю в Відділення мобільної паліативної допомоги дітям м.Київ. Я не хворіла на хворобу, спричинену коронавірусом. Коли прийде моя черга, я вакцинусь, тому що я боюсь захворіти безсимптомно і стати причиною хвороби когось з моїх пацієнтів. Я вакцинуюсь, щоб захистити себе та захищаючи вразливих", – написала Анна Яцульчак.