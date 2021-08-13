Такі данні навів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час першого Регіонального форуму "Реформа шкільного харчування".

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Як багато цукру споживають діти

В середньому діти до трьох років вже споживають близько 50 грамів цукру за добу при нормі 25 грамів, а школярі – 67 грамів.

Причинами надмірного споживання цукру є солодкі газовані напої та низька фізична активність підлітків.

Віктор Ляшко – очільник МОЗ “Це призводить до того, що у нас ожиріння у дітей. Наприклад, 12% хлопців і 8% дівчат мають ожиріння у віці 11 – 17 років. Саме в шкільний період”.

Попередити більшість захворювань можна скоригувавши раціон

Тож, міністр закликав організації правильного харчування дітей допомогти попередити в майбутньому появу різних захворювань.

До слова, меню, яке наразі запроваджується в школах, показує, що здорове харчування – це не тільки корисно, а ще й смачно і різноманітно.

Як зміниться харчування в школах і коли

Українські школи повинні запровадити нове шкільне меню з 1 січня 2022 року.

Перехід на нове меню планували у всіх школах з 1 вересня 2021 року. Проте частина закладів уже уклали договори з постачальниками без урахування нових норм.

Увага! 75% продуктів у шкільних їдальнях повинні бути рослинного походження: овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди. Так, картоплю як окрему страву можна пропонувати не більше 2 –3 разів на тиждень. Відварювати овочі, щоб приготувати салати на наступний день, не можна.

У шкільних меню повинні:

скоротити кількість цукру в 2 – 2,5 рази;

зменшити кількість хліба на 1 прийом їжі з 60 – 80 грамів до 30 – 50 грамів;

збільшити кількість м'яса в раціоні в залежності від віку учнів;

збільшити кількість молочних продуктів в раціоні.

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