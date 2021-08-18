Українські СOVID-сертифікати визнають у Європі одними з перших

Україна є однією з перших країн не з ЄС, яка отримає визнання своїх СOVID-сертифікатів на території Євросоюзу. Натомість на території України визнають європейські сертифікати.

Український паспорт вакцинації використовуватиметься на території ЄС. Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Віктор Ляшко “Я анонсую: Україна одна з перших у списку третіх країн, тобто не членів Європейського Союзу, чий паспорт вакцинації буде визнаний, повністю буде використовуватися, як і європейський сертифікат, на території ЄС. І так само європейські сертифікати визнаватимуться у нас. Це буде зроблено ось-ось”.

Міністр анонсував пресбрифінг за участі МОЗ і Міністерства цифрової трансформації щодо СOVID-сертифікатів. Він відбудеться 20 серпня.

Що таке COVID-сертифікат

COVID-сертифікат – це цифровий документ, який підтверджує вакцинацію проти коронавірусу.

Окрім цього, у ньому буде інформація про перенесене захворювання або негативний ПЛР-тест, який підтверджується цифровим підписом.

Відповідно, у міжнародному сертифікаті також вказуватиметься ім'я, прізвище, дата народження, назва країни, яка видала документ та унікальний номер. Натомість в українській версії тільки ім'я, фото і унікальний номер.

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