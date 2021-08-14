Як відомо, влітку 2021 року від величезної кількості медуз постраждала низка курортних міст України, зокрема Бердянськ, Лазурне та Кирилівка. Як з'ясувалося, вони можуть бути причиною інтоксикації організму.

Раніше Медузи продовжують атакувати пляжі Кирилівки: спеціальні сітки вже не допомагають – відео

Особливо, це стосується людей з ослабленою імунною системою. Цікаво, що потерпілі могли навіть не контактувати із морськими тваринами.

У всьому винні медузи?

Припускають, що інтоксикацію може викликати навіть запах організмів, які розкладаються. Не одразу вдається позабирати медуз з пляжу. Вони довго лежать під палючим сонцем, а люди вдихають ці пари.

Лікарі кажуть, що більшість інтоксикацій в морі бувають через контакт з кишковопорожнинними. У цій групі безхребетних з понад 9 000 видів приблизно 100, що належать до типу тих, що жалять (Cnidaria), вважаються отруйними.

Що робити при опіках

При опіках медуз в Азовському морі лікарі рекомендують використовувати промивання морською водою, а також радять змінити купальний костюм після виходу з моря.

Медузи в Азовському морі: головне