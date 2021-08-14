Як відомо, влітку 2021 року від величезної кількості медуз постраждала низка курортних міст України, зокрема Бердянськ, Лазурне та Кирилівка. Як з'ясувалося, вони можуть бути причиною інтоксикації організму.
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У всьому винні медузи?
Припускають, що інтоксикацію може викликати навіть запах організмів, які розкладаються. Не одразу вдається позабирати медуз з пляжу. Вони довго лежать під палючим сонцем, а люди вдихають ці пари.
Лікарі кажуть, що більшість інтоксикацій в морі бувають через контакт з кишковопорожнинними. У цій групі безхребетних з понад 9 000 видів приблизно 100, що належать до типу тих, що жалять (Cnidaria), вважаються отруйними.
Що робити при опіках
При опіках медуз в Азовському морі лікарі рекомендують використовувати промивання морською водою, а також радять змінити купальний костюм після виходу з моря.
Медузи в Азовському морі: головне
- Влітку 2021 року від нашестя медуз постраждала низка курортних міст України. В епіцентрі лиха опинилися Бердянськ, Кирилівка та Лазурне.
- Відпочивальники скаржилися, що зайти у воду – фактично неможливо. Особливо від нашестя медуз страждали діти.
- Водночас фахівці заспокоїли: у появі такої кількості медуз немає нічого аномального, це абсолютно природна ситуація.
- До речі, станом на суботу, 14 серпня, медузи відступили. Все через раптове похолодання. Доки це триватиме – невідомо, але сьогодні їх на пляжах набагато менше.