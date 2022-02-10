Переваги нової тест-системи

Ці тест-системи не тільки виявляють збудників хвороб в організмі, а й прогнозують перебіг хвороби у інфікованого ними пацієнта. Зокрема, й перебіг коронавірусної хвороби.

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Вдалося розробити тест-системи на основі ПЛР та кПЛР з різними типами детекції, зокрема хроматографічної – вони значно дешевші і простіші, тому їх можна легко використовувати навіть у районних лікарнях.

Які інфекції виявляє тест-система:

вірус SARS-CoV-2, який спричиняє коронавірусну хворобу COVID-19

епідемічний грип А та Б,

парагрип 1 – 3,

респіраторно-синцитіальні віруси А та В,

ортопневмовіруси людини,

риновіруси,

вірус кору

Проєкт Комбіновані тест-системи для діагностики та аналізу експресії генів вродженого імунітету при особливо небезпечних вірусних інфекціях профінансував Національний фонд досліджень України.

Виявлення різних штамів коронавірусу

Також у рамках цієї наукової тематики наші вчені налагодили та оптимізували генотипування штамів коронавірусу за допомогою секвенування нового покоління.

Завдяки реактивам, які надійшли від ВООЗ, впродовж 2021 року вчені моніторили циркуляцію різних штамів коронавірусу в Україні.