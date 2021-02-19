Українські вчені зізналися, чому не досліджують нові штами коронавірусу
Науковці з Інституту молекулярної біології та генетики заявили, що готові досліджувати мутації SARS-CoV-2 на території України. Але вони не можуть цього зробити без співпраці з іншими структурами.
Мутації вірусів можна визначити за допомогою методу секвенування. Для цього використовують різні молекулярні технології.
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У Інституті молекулярної біології та генетики є секвенатори нового покоління, які підходять для проведення таких досліджень. А також відповідні фахівці, які можуть проаналізувати результати. Так, не вистачає дорогих реагентів, але їхня ціна не захмарна.
Але проблема насправді полягає не у складності технології, а у відсутності співпраці з іншими інстанціями.
Секвенатор в лабораторії ІБГМ / фото Ганна Геращенко
Для вивчення мутацій вірусу потрібні різнопрофільні спеціалісти, які зосереджені по різних інстанціях, міністерствах та академіях.
Наш Інститут перебуває в системі Національної академії наук України. Центр громадського здоров’я та лікарні, де можна зібрати зразки для аналізу, – у системі Міністерства охорони здоров'я, а Інститут епідеміології та вірусології імені Громашевського, який має дозвіл працювати з вірусами, – у системі Національної академії медичних наук,
– пояснив директор ІМБГ академік Михайло Тукало.
Але в ІМБГ попередили, що зусилля вчених та керівників інститутів можуть і не мати успіху – "ініціатива застрягне на етапі домовленостей та отриманні різних дозволів на проведення досліджень".
На жаль, ми це вже перевірили. Влітку 2020 року наш Інститут спільно зі співробітниками ЦГЗ в Києві запропонували програму "Геномна епідеміологія SARS-CoV-2 в Україні", яку підтримали експерти МОЗ. Проте програма не отримала фінансування від уряду,
– розповів Михайло Тукало.
Тож вчені наголосили, що якщо держава зацікавлена у налагоджені та проведенні таких досліджень на постійній основі, то для цього під прапором державної програми потрібно зібрати спеціалістів з різних відомств та забезпечити необхідне фінансування.
Пандемії скоро рік, а досі невідомо, які штами коронавірусу циркулюють по Україні і як вони відрізняються в регіонах.
Чому штами коронавірусу важливо досліджувати:
- Від початку пандемії у світі зафіксували десятки тисяч різних варіантів SARS-CoV-2.
- Найповніша відкрита база даних – Національного центру біотехнологічної інформації (США) – містить геноми вже понад 38 000 варіацій SARS-CoV-2 з різних частин світу. Але в ній немає жодного українського зразка.
- Вивчаючи нові штами хвороби можна визначити, на скільки вони безпечніші або небезпечніші за початковий варіант вірусу.
- На основі даних таких досліджень можна оцінювати властивості вірусів, вибудовувати ефективні стратегії лікування та розуміти, чому ті чи інші ліки діють або ні.
- Знання про властивості нових штамів допоможе модифікувати вакцини.
Вчені додали, що з огляду на стрімке поширення SARS-CoV-2 та на його здатність швидко змінюватися, постійний моніторинг та простежування змін у будові коронавірусу будуть актуальними ще багато років.
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