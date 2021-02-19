Науковці з Інституту молекулярної біології та генетики заявили, що готові досліджувати мутації SARS-CoV-2 на території України. Але вони не можуть цього зробити без співпраці з іншими структурами.

Мутації вірусів можна визначити за допомогою методу секвенування. Для цього використовують різні молекулярні технології.

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У Інституті молекулярної біології та генетики є секвенатори нового покоління, які підходять для проведення таких досліджень. А також відповідні фахівці, які можуть проаналізувати результати. Так, не вистачає дорогих реагентів, але їхня ціна не захмарна.

Але проблема насправді полягає не у складності технології, а у відсутності співпраці з іншими інстанціями.



Секвенатор в лабораторії ІБГМ / фото Ганна Геращенко

Для вивчення мутацій вірусу потрібні різнопрофільні спеціалісти, які зосереджені по різних інстанціях, міністерствах та академіях.

Наш Інститут перебуває в системі Національної академії наук України. Центр громадського здоров’я та лікарні, де можна зібрати зразки для аналізу, – у системі Міністерства охорони здоров'я, а Інститут епідеміології та вірусології імені Громашевського, який має дозвіл працювати з вірусами, – у системі Національної академії медичних наук,

– пояснив директор ІМБГ академік Михайло Тукало.

Але в ІМБГ попередили, що зусилля вчених та керівників інститутів можуть і не мати успіху – "ініціатива застрягне на етапі домовленостей та отриманні різних дозволів на проведення досліджень".

На жаль, ми це вже перевірили. Влітку 2020 року наш Інститут спільно зі співробітниками ЦГЗ в Києві запропонували програму "Геномна епідеміологія SARS-CoV-2 в Україні", яку підтримали експерти МОЗ. Проте програма не отримала фінансування від уряду,

– розповів Михайло Тукало.

Тож вчені наголосили, що якщо держава зацікавлена у налагоджені та проведенні таких досліджень на постійній основі, то для цього під прапором державної програми потрібно зібрати спеціалістів з різних відомств та забезпечити необхідне фінансування.

Пандемії скоро рік, а досі невідомо, які штами коронавірусу циркулюють по Україні і як вони відрізняються в регіонах.

Чому штами коронавірусу важливо досліджувати:

Від початку пандемії у світі зафіксували десятки тисяч різних варіантів SARS-CoV-2.

Найповніша відкрита база даних – Національного центру біотехнологічної інформації (США) – містить геноми вже понад 38 000 варіацій SARS-CoV-2 з різних частин світу. Але в ній немає жодного українського зразка.

Вивчаючи нові штами хвороби можна визначити, на скільки вони безпечніші або небезпечніші за початковий варіант вірусу.

На основі даних таких досліджень можна оцінювати властивості вірусів, вибудовувати ефективні стратегії лікування та розуміти, чому ті чи інші ліки діють або ні.

Знання про властивості нових штамів допоможе модифікувати вакцини.

Вчені додали, що з огляду на стрімке поширення SARS-CoV-2 та на його здатність швидко змінюватися, постійний моніторинг та простежування змін у будові коронавірусу будуть актуальними ще багато років.