Українські вчені знайшли речовини, які можуть вберегти від важкого наслідку коронавірусу

Науковці з Інституту молекулярної біології й генетики спільно з дослідниками з Інституту фізіології імені Богомольця НАН України знайшли речовини, які можуть запобігти гострому запаленню легень при COVID-19.

Знайдені речовини можна використовувати для створення ліків проти гострого респіраторного дистрес-синдрому – одного з найнебезпечніших наслідків коронавірусу. Дослідження ще тривають, але попередні результати досить обнадійливі.

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Вчені хотіли підібрати речовини, які могли б впливати на певний фермент клітин крові й блокувати розвиток запального процесу. Цей фермент називається протеїнкіназа С бета, який є ключовим для діяльності нейтрофільних позаклітинних пасток – "ловців" мікробів.

Коли в організм потрапляє інфекція, тоді вибухають гранулоцити, викидаючи в позаклітинний простір своє ядро, тобто ДНК. Нейтрофільні пастки – це сіті, які немов сплетені з ДНК загиблих клітин крові.

Але SARS-CoV-2 змушує гранулоцити самознищуватися. Це означає, що нейтрофільних позаклітинних пасток, які повинні захищати організм, утворюється так багато, що вони призводять до його саморуйнування.

Як проводилось дослідження