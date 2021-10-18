Українські вчені знайшли речовини, які можуть вберегти від важкого наслідку коронавірусу
Науковці з Інституту молекулярної біології й генетики спільно з дослідниками з Інституту фізіології імені Богомольця НАН України знайшли речовини, які можуть запобігти гострому запаленню легень при COVID-19.
Знайдені речовини можна використовувати для створення ліків проти гострого респіраторного дистрес-синдрому – одного з найнебезпечніших наслідків коронавірусу. Дослідження ще тривають, але попередні результати досить обнадійливі.
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Вчені хотіли підібрати речовини, які могли б впливати на певний фермент клітин крові й блокувати розвиток запального процесу. Цей фермент називається протеїнкіназа С бета, який є ключовим для діяльності нейтрофільних позаклітинних пасток – "ловців" мікробів.
Коли в організм потрапляє інфекція, тоді вибухають гранулоцити, викидаючи в позаклітинний простір своє ядро, тобто ДНК. Нейтрофільні пастки – це сіті, які немов сплетені з ДНК загиблих клітин крові.
Але SARS-CoV-2 змушує гранулоцити самознищуватися. Це означає, що нейтрофільних позаклітинних пасток, які повинні захищати організм, утворюється так багато, що вони призводять до його саморуйнування.
Як проводилось дослідження
- Дослідження триває вже 1,5 роки. За цей час українським науковцям вдалося знайти речовини, здатні пригнічувати неконтрольоване утворення таких пасток.
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Науковці відділу біомедичної хімії ІМБГ виконали комп’ютерне моделювання для передбачення сполук з потрібною біологічною активністю та синтезували спрогнозовані сполуки.
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Після аналізу сполук на ізольованих лейкоцитах вчені з Інституту фізіології імені Богомольця перейшли до серії експериментів in vivo.
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Науковці переконані, що підібрані сполуки мають "дуже хороші перспективи в попередженні нейтрофіл-залежних ушкоджень" при гострому запаленні легенів у хворих на COVID-19.