Які умови порушили науковці
Наукова рада Національного фонду досліджень України (НФДУ), яка і є грантодавцем пояснила, що за умовами договору при згадці результатів реалізації в ЗМІ вчені повинні були зазначати факт грантового фінансування.
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Однак під час поширення інформації в ЗМІ про новий етап у дослідження вакцини науковці жодним словом не згадали про грантове фінансування.
Звертаємо вашу увагу, що порушення умов договору на одержання фінансування НФДУ є неприпустимим і може бути підставою для припинення виділення коштів,
– йдеться у повідомленні фонду.
Розмір гранту
Загалом на розробку і дослідження вакцини Інститут біології клітин НАН України має отримати від НФДУ 9,4 мільйона гривень:
- у 2020 році – 3 мільйони гривень
- у 2021 році – 6,4 мільйона гривень
Також у НФДУ пояснили, що не обмежують право авторів проєктів щодо популяризації результатів власної наукової праці, але наголошують на обов'язковості виконання умов договору.
Що відомо про розробку української вакцини проти COVID-19
- Українську вакцина на дріжджах від COVID-19 розробили науковці Інституту біології клітини НАН України у Львові. Наразі вакцина проходить тестування на мишах у польському інституті у Гданську на імуногенність.
- Проєкт розробки тривав майже півтори роки й зараз майже на стадії завершення.
- Допоки дослідження тривають, львівські біологи розробили ще одну вакцину від ковіду, яку можна випускати у таблетках, спреї чи мікстурі.