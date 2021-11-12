Які умови порушили науковці

Наукова рада Національного фонду досліджень України (НФДУ), яка і є грантодавцем пояснила, що за умовами договору при згадці результатів реалізації в ЗМІ вчені повинні були зазначати факт грантового фінансування.

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Однак під час поширення інформації в ЗМІ про новий етап у дослідження вакцини науковці жодним словом не згадали про грантове фінансування.

Звертаємо вашу увагу, що порушення умов договору на одержання фінансування НФДУ є неприпустимим і може бути підставою для припинення виділення коштів,

– йдеться у повідомленні фонду.

Розмір гранту

Загалом на розробку і дослідження вакцини Інститут біології клітин НАН України має отримати від НФДУ 9,4 мільйона гривень:

у 2020 році – 3 мільйони гривень

у 2021 році – 6,4 мільйона гривень

Зверніть увагу! Станом на 25 жовтня 2021 року проєкт вже отримав фінансування в розмірі 7,6 мільйона гривень.

Також у НФДУ пояснили, що не обмежують право авторів проєктів щодо популяризації результатів власної наукової праці, але наголошують на обов'язковості виконання умов договору.

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