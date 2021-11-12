Які умови порушили науковці

Наукова рада Національного фонду досліджень України (НФДУ), яка і є грантодавцем пояснила, що за умовами договору при згадці результатів реалізації в ЗМІ вчені повинні були зазначати факт грантового фінансування.

Увага Близько 12 тисяч щеплень проти COVID-19: актуальний звіт МОЗ

Однак під час поширення інформації в ЗМІ про новий етап у дослідження вакцини науковці жодним словом не згадали про грантове фінансування.

Звертаємо вашу увагу, що порушення умов договору на одержання фінансування НФДУ є неприпустимим і може бути підставою для припинення виділення коштів,
– йдеться у повідомленні фонду.

Розмір гранту

Загалом на розробку і дослідження вакцини Інститут біології клітин НАН України має отримати від НФДУ 9,4 мільйона гривень:

  • у 2020 році – 3 мільйони гривень
  • у 2021 році – 6,4 мільйона гривень

Також у НФДУ пояснили, що не обмежують право авторів проєктів щодо популяризації результатів власної наукової праці, але наголошують на обов'язковості виконання умов договору.

Що відомо про розробку української вакцини проти COVID-19

  • Українську вакцина на дріжджах від COVID-19 розробили науковці Інституту біології клітини НАН України у Львові. Наразі вакцина проходить тестування на мишах у польському інституті у Гданську на імуногенність.
  • Проєкт розробки тривав майже півтори роки й зараз майже на стадії завершення.
  • Допоки дослідження тривають, львівські біологи розробили ще одну вакцину від ковіду, яку можна випускати у таблетках, спреї чи мікстурі.