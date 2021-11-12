Українських науковців можуть позбавити фінансування на створення COVID-вакцини

Вчених львівського Інституту біології клітин Національної академії наук України можуть позбавити гранту на створення нової вакцини проти коронавірусу. Грантодавець заявив про порушення умов договору.

Які умови порушили науковці

Наукова рада Національного фонду досліджень України (НФДУ), яка і є грантодавцем пояснила, що за умовами договору при згадці результатів реалізації в ЗМІ вчені повинні були зазначати факт грантового фінансування.

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Однак під час поширення інформації в ЗМІ про новий етап у дослідження вакцини науковці жодним словом не згадали про грантове фінансування.

Звертаємо вашу увагу, що порушення умов договору на одержання фінансування НФДУ є неприпустимим і може бути підставою для припинення виділення коштів,

– йдеться у повідомленні фонду.

Розмір гранту

Загалом на розробку і дослідження вакцини Інститут біології клітин НАН України має отримати від НФДУ 9,4 мільйона гривень:

у 2020 році – 3 мільйони гривень

у 2021 році – 6,4 мільйона гривень

! Станом на 25 жовтня 2021 року проєкт вже отримав фінансування в розмірі 7,6 мільйона гривень.

Також у НФДУ пояснили, що не обмежують право авторів проєктів щодо популяризації результатів власної наукової праці, але наголошують на обов'язковості виконання умов договору.

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