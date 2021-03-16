Українських релігійних лідерів щепили від COVID-19

Залишками вакцини Covishield у київському Мистецькому арсеналі щепили декількох релігійних лідерів України. У такий спосіб вони закликали вірян до вакцинації.

Їх вакцинували 16 березня 2021 року. Після процедури настоятелі релігійних груп провели брифінг.

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Хто вакцинувався від коронавірусу

Глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав Шевчук.

Архімандрит Михайлівського Золотоверхого монастиря Лаврентій Живчик – Православна Церква України;

Головний рабин Києва Маркович Йонатан Бін'ямін.



У Києві вакцинували релігійних діячів / Фото з фейсбуку Міністерства охорони здоров'я

Реакція релігійних діячів на щеплення

Блаженніший Святослав подякував за можливість захиститись від коронавірусу та закликав вірян слухати сімейних лікарів. Він наголосив, що немає жодних релігійних підстав, щоб відмовлятися від вакцинації.



Релігійних діячів вакцинували залишками препарату Covishield / Фото з фейсбуку Міністерства охорони здоров'я

Церква не заперечує, а приймає вакцинацію, як один із способів, щоб подолати або принаймні обмежити поширення цієї страшної хвороби,

– зазначив Архімадрит Лаврентій.

Водночас Головний рабин міста Києва Маркович заявив, що Господь послав людям ліки проти хвороби, тому цим треба обов'язово скористатись і бути здоровим.

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