Українських школярів навчатимуть рятувати життя

В українських школах розпочнеться освітня програма "Супергерої FAST", мета якої – навчити дітей розпізнавати перші ознаки інсульту та звертатися за невідкладною медичною допомогою. Оволодівши такими важливими знаннями та навичками, діти зможуть рятувати життя дідусів та бабусь, а також донести ці важливі знання до дорослих у своїх родинах.

Що таке "Супергерої FAST"

Освітня програма "Супергерої FAST" – міжнародна кампанія, яка проводиться у понад 20 країнах світу. Це інтерактивна навчальна програма для дітей 5 – 9 років, яка за допомогою персонажів-супергероїв, а також цікавих ігор, конкурсів, поробок та мультфільмів вчить дітей впізнавати перші ознаки інсульту та викликати невідкладну медичну допомогу.

Також на тему: Як розпізнати інсульт під час пандемії COVID-19: правила змінили

Програма "Супергерої FAST" розроблена саме для дітей початкової школи, оскільки це той вік, коли діти багато часу проводять зі своїми дідусями та бабусями. Навчальні матеріали яскраві та цікаві дітям. Результати навчання досить переконливі: в Греції завдяки програмі "Супергерої FAST" рівень знання про симптоми інсульту зріс з 38% до 85%,

– керівник Ініціативи Angels в Європі та лідер проєкту "Супергерої FAST" Ян Ван дер Мерве.

Програма розроблена Факультетом освітньої та соціальної політики Університету Македонії (Греція) за підтримки Ініціативи Angels та схвалена Всесвітньою організацією інсульту. В Україні програма реалізується за підтримки Міністерства освіти та науки України та в партнерстві з ГС "Освіторія".



Дітей навчають розпізнавати інсульт / Фото: 24 канал

"Концепція Нової Української Школи, яку ми зараз впроваджуємо, має на меті навчання дітей життєво необхідним навичкам та компетенціям у природний для них спосіб: через гру, співпрацю, спілкування", – державний експерт Міністерства освіти і науки України Віктор Сальков.

Інсульт є серйозною проблемою для суспільства. В Україні щороку стається близько 130 000 випадків інсульту. Прогноз для пацієнта напряму залежить від того, як швидко йому буде надана кваліфікована медична допомога, адже за кожну хвилину від початку інсульту в мозку відмирає 2 мільйони нервових клітин.

Як лікар-невролог, чия робота полягає в порятунку людей з інсультом, я дуже вдячний організаторам за навчальну програму "Супергерої FAST". Складно переоцінити значення цих знань і вміння дітей розпізнати перші ознаки інсульту та викликати екстрену медичну допомогу. Під час інсульту важлива кожна хвилина,

– розповів керівник Інсультного центру клінічної лікарні "Феофанія" ДУС, м. Київ, член робочих груп МОЗ та НСЗУ з питань інсульту Дмитро Лебединець.

Як приєднатися до програми

Приєднатися до програми "Супергерої FAST" може кожна школа в Україні. Для цього потрібно лише зареєструватися на сайті: www.fastheroes.com.



Діти зможуть врятувати життя своїм рідним / Фото: 24 канал

Після реєстрації вчитель отримує безкоштовний доступ до усіх навчальних та методичних матеріалів для проведення тематичних уроків. Програма передбачає 5 інтерактивних занять, після яких діти отримують звання Супергероя FAST та відповідний сертифікат.

Мета "Супергерої FAST"

Глобальна мета програми – навчити 1 мільйон дітей в усьому світі розпізнавати симптоми інсульту. На підтвердження успішного проходження програми організатори пропонують всім Супергероям FAST фотографуватися в масках Героїв та завантажувати фотографії для встановлення рекорду Гіннеса – найбільшого в інтернеті фотоальбому Супергероїв. Долучитися до рекорду можна за посиланням. Маску можна видрукувати прямо на сайті, або ж виготовити її з кольорового паперу.

Програма "Супергерої FAST" побудована навколо чотирьох анімаційних супергероїв: бабусі, двох дідусів та їхнього онука. Вони використовують номер виклику екстреної медичної допомоги 103 як асоціацію, що допомагає легко згадати симптоми інсульту: